Formula 1 – Hamilton preoccupato: “Bottas troppo vicino, Verstappen più veloce in gara” (Di sabato 15 agosto 2020) Lewis Hamilton ha dominato fin qui il weekend del Gp di Spagna, chiudendo in prima posizione la sessione delle qualifiche, ma è ben conscio del livello dei rivali. Bottas gli sta attaccato dietro, Verstappen è più veloce in pista e c’è l’incognita blistering. Hamilton ai microfoni della F1 ha svelato una certa preoccupazione: “oggi non è stata affatto facile, mi sentivo molto forte quando siamo arrivati qui. Ero molto felice in merito agli sviluppi fatti. Valtteri sul giro secco di qualifica è veramente forte. Ha lavorato davvero duramente con il simulatore, ha studiato molto durante questi anni e diventa sempre più forte. Questo rende sempre più difficile per me riuscire ad alzare l’asticella. Diventa davvero una sfida ardua quando ... Leggi su sportfair

