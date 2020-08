Enzo Bianchi, l'ex priore allontanato dalla Comunità, ancora a Bose? Lui: "Fantasia. Vivo in un eremo da tre mesi" (Di sabato 15 agosto 2020) A fine maggio era stato confermato il trasferimento del fondatore e di altri tre membri. Secondo alcuni media però Bianchi vivrebbe ancora coi suoi confratelli. Ma in un tweet smentisce e rivela di non essere in buone condizioni di salute Leggi su repubblica

FarodiRoma : Bose. Fratel Enzo Bianchi precisa: da tre mesi non vivo in comunità ma in un eremo - StraNotizie : Enzo Bianchi, l'ex priore allontanato dalla Comunità, ancora a Bose? Lui: 'Fantasia. Vivo in un eremo da tre mesi' - PenthesileaAres : RT @SurrexitVere: Enzo Bianchi è ancora a Bose, non pervenute critiche pubbliche a questa disobbedienza da fratel @oKolobos o da qualunque… - pontaccio1965 : RT @albertomelloni: Parole dure e vere sul @FarodiRoma su @enzobianchi7be su #Bose - FilomenaGallo55 : RT @AlzogliOcchi: Commento al Vangelo della domenica e delle feste di Enzo Bianchi fondatore di Bose Una donna cambia l’atteggiamento di… -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Bianchi Enzo Bianchi, l'ex priore allontanato dalla Comunità, ancora a Bose? Lui: "Fantasia. Vivo in un eremo da tre mesi" La Repubblica Enzo Bianchi, l'ex priore allontanato dalla Comunità, ancora a Bose: "Fantasia. Vivo in un eremo da tre mesi"

ROMA - A fine maggio un comunicato della Comunità di Bose aveva confermato l'allontanamento del suo fondatore, Enzo Bianchi, in seguito a una visita apostolica che si era conclusa alcuni giorni prima.

DayDreamer, anticipazioni settimanali: puntate dal 17 al 21 agosto

La storia d’amore tra Sanem e Can subirà un brutto contraccolpo nelle puntate della prossima settimana di DayDreamer. Sanem deciderà di confessare a Leyla della relazione con il suo capo e Can sarà de ...

ROMA - A fine maggio un comunicato della Comunità di Bose aveva confermato l'allontanamento del suo fondatore, Enzo Bianchi, in seguito a una visita apostolica che si era conclusa alcuni giorni prima.La storia d’amore tra Sanem e Can subirà un brutto contraccolpo nelle puntate della prossima settimana di DayDreamer. Sanem deciderà di confessare a Leyla della relazione con il suo capo e Can sarà de ...