Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 12:30 (Di venerdì 14 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2020 ORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SU TUTTO IL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE SULL’A1 Roma NAPOLI RISOLTO L’INCIDENTE TRA CASSINO E SAN VITTORE IN DIREZIONE NAPOLI, IL TRAFFICO STA TORNANDO SCORREVOLE SU VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA LIDO DI OSTIA E ANZIO NEI DUE SENSI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL6 Roma-CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO E PARZIALMENTE, DAL 24 AL 30 AGOSTO. SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA OGGI E FINO AL 30 AGOSTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO ... Leggi su romadailynews

