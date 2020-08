Serena Enardu e la sorella Elga nella bufera per la svastica sulla torta di compleanno (Di sabato 15 agosto 2020) Serena Enardu e la sorella gemella Elga si sono fatte fotografare sorridenti davanti ad una torta di compleanno decorata con una svastica Serena Enardu e la sorella Elga sono al centro di una polemica per una bandierina con la svastica che campeggiava sulla torta di compleanno di una loro amica, la personal trainer Viviana. Elga Enardu e Serena Enardu sono finite al centro di una bufera social che nelle prossime ore rischia di travolgerle. Le gemelle sarde insieme a Diego Daddi, marito di Elga, e alcuni amici si sono fatte fotografare ... Leggi su movieplayer

