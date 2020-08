Roma, operazione ‘Alto Impatto’: boom di arresti alla stazione Termini (Di venerdì 14 agosto 2020) 1.110 persone identificate, 1 persona arrestata e 3 persone denunciate in stato di libertà. Decine di bagagli controllati e relativo deposito, 6 contravvenzioni elevate di cui 3 al Regolamento di Polizia Ferroviaria, 3 ordini di allontanamento in osservanza alle disposizioni in materia di sicurezza nelle città. Questi i risultati dell’operazione “Alto Impatto” svolta dagli agenti della Polizia di Stato – Compartimento di Polizia Ferroviaria nella giornata del 13 agosto, disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria. Giornata di servizi straordinari per il rafforzamento delle attività di controllo del “territorio ferroviario” del principale scalo della capitale, anche in considerazione dell’intensificarsi dell’afflusso dei viaggiatori sia in arrivo che in partenza in prossimità della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

