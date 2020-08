Rientro a scuola, è caos. I presidi del Lazio: «Ci hanno dato il colpo di grazia, ripartire è difficile» (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Rientro a scuola è un’incognita. È caos. Il colpo di grazia è l’annuncio dell’arrivo scaglionato dei banchi tra settembre ed ottobre. Nel Lazio si naviga a vista. «Senza i monoposto certamente la situazione già drammatica nella Regione si aggrava ulteriormente. Ma va precisato che noi non sappiamo come distribuire gli alunni perché non siamo sostenuti adeguatamente dagli enti locali, i primi attori a dover intervenire». A denunciarlo all’Adnkronos è Mario Rusconi. Rientro a scuola, l’appello dei presidi «Noi chiediamo ad Anci ed Upi di sollecitare i loro iscritti. L’Upi intervenga affinché i suoi associati siano più attivi e ... Leggi su secoloditalia

