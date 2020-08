Pietraroja: incidente stradale sulla Provinciale, due feriti (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPietraroja – incidente stradale questo pomeriggio con due feriti – un 48enne e un 32enne – sulla Provinciale tra Cusano Mutri e Pietraroja. Sono venuti a collisione per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, un motociclo e uno scooter. I rispettivi conducenti sono rimasti entrambi feriti, uno alla testa e l’altro ad una gamba. Uno dei ragazzi coinvolti è di Cusano Mutri, l’altro un cittadino di Roma. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

