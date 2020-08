Palermo, senti Caracciolo: “Boscaglia è un maestro, vi svelo i suoi segreti” (Di venerdì 14 agosto 2020) "Ho un’ottima opinione di Boscaglia come allenatore. In campo, è senz’altro uno dei tecnici più bravi che ho avuto".Parola di Andrea Caracciolo. L'ex attaccante rosanero, attualmente in forza al Lumezzane, conosce bene il tecnico nativo di Gela: l’Airone, infatti, ha lavorato con il coach ex Trapani a Brescia nel corso di ben due campionati, fra il 2015 e il 2018. Basandosi sul credo calcistico dello stesso e sulla sua grande attitudine, il classe '81, intervenuto ai microfoni de 'La Repubblica', ha provato a disegnare il nuovo Palermo di Boscaglia: "Gli riconosco tutto il talento per compiere questo salto di qualità. In ritiro, spesso parlavamo di Palermo e del Palermo. Dello stadio pieno, delle emozioni che mi hanno regalato i due anni in cui ho vestito la maglia ... Leggi su mediagol

Momenti di paura al centro commerciale Conca d'Oro di Palermo. Un vigilante, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17,30, è riuscito a salvare la vita ad un anziano di 81 anni in arresto cadiaco grazie ...

