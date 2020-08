Nba, Spurs, niente playoff dopo 23 anni: ma Pop è comunque contento (Di venerdì 14 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

I Blazers si assicurano un posto al play-in grazie ai 42 punti di Lillard contro Brooklyn. Phoenix fa otto su otto nella bolla, ma non basta. Dopo 22 play-off consecutivi, San Antonio non si qualifica ...Vista sui playoff. Grazie ai 42 punti del solito Lillard, i Portland Trail Blazers superano i Brooklyn Nets 134-133 e sfideranno allo spareggio per l’ottavo posto a Ovest i Memphis Grizzlies, vittorio ...