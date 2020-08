Matilde Brandi presenta le figlie gemelle: ecco Aurora e Sofia, oggi hanno 14 anni (Di venerdì 14 agosto 2020) La showgirl Matilde Brandi ha voluto svelare le parti più intime della sua vita, mostrando le sue adorate figlie pubblicamente. Lo ha fatto presentando le sue due gemelle sulle pagine del settimanale ‘Chi’, dove è stata mostrata un’immagine di entrambe. Ed ha anche riferito che proprio per loro ha voluto dire basta alla sua carriera professionale. Anche se l’aiuto di certo non mancava, visto che la suocera e il suo compagno erano disponibili ad aiutarla, ha voluto godersele appieno. Quelle bambine nel frattempo sono diventate grandi ed oggi sono due adolescenti. La maternità ha rappresentato un momento bellissimo per lei ed ha voluto quindi non perdersi nemmeno un momento. Queste le sue parole eloquenti, che non lasciano ... Leggi su caffeinamagazine

