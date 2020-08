Il risultato della piattaforma Rousseau contro i principi di Di Maio nel 2017 per i 5 Stelle (Di venerdì 14 agosto 2020) Sta facendo discutere davvero tanto il risultato scaturito oggi dalla piattaforma Rousseau, a proposito di alcuni principi del Movimento 5 Stelle venuti meno rispetto alle linee guida di qualche anno fa. In particolare, insieme al verdetto della votazione è venuto alla luce un vecchio post social di Luigi Di Maio con tanto di screenshot, al punto che in tanti ci stanno chiedendo se si tratti di un contenuto autentico, o montato ad arte per alimentare la fiamma della polemica. Occorre, dunque, fare chiarezza su alcuni concetti venuti alla luce oggi 14 agosto. Dalle parole di Di Maio nel 2017 al risultato della piattaforma Rousseau per il ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : risultato della Il risultato della piattaforma Rousseau contro i principi di Di Maio nel 2017 per i 5 Stelle Bufale.net Bollettino coronavirus Piemonte con numeri sottostimati a causa del guasto informatico del Csi

A causa di un guasto tecnico della rete dei sistemi informativi regionali che ha riguardato anche la Piattaforma COVID-19, i dati odierni risultano sottostimati. L’Unità di Crisi assicura di ...

MotoGp Austria: Ktm protagoniste con Pol Espargaró nelle libere, bene Dovizioso

Ktm protagoniste nel primo giorno di libere, ma davanti a tutti c’è Pol Espargaró. Brad Binder, sudafricano trionfatore di Brno, si è ritrovato momentaneamente fuori dalla top ten. Balza invece avanti ...

