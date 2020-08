Il popolo di Rousseau dice sì al Pd (Di venerdì 14 agosto 2020) I militanti del Movimento 5 stelle dicono sì all’alleanza con il Partito democratico. E danno il via libera al mandato zero. L’annuncio del risultato delle consultazioni su Rousseau è stato dato sul Blog delle stelle.Alle ore 12 di venerdì 14 agosto 2020, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti certificati e abilitati al voto hanno potuto esprimersi su due quesiti proposti dal Capo Politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi: un primo relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e un secondo relativo alle alleanze delle liste del MoVimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali.Hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48 975 aventi diritto che hanno espresso complessivamente 97 685 preferenze.Di seguito pubblichiamo ... Leggi su huffingtonpost

