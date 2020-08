Fortnite bandito su iOS e rimosso dagli Store Apple e Google, cosa sta succedendo? (Di venerdì 14 agosto 2020) A partire da ieri, il costo per l’acquisto dei V-Bucks è sceso del 20%, da 9,99€ per 1000 V-Bucks ora vengono richiesti 7,99€, inoltre coloro che hanno acquistato V-Bucks nel periodo compreso tra il 14 Luglio e il 13 Agosto 2020 riceveranno dei rimborsi, i V-Bucks in più saranno restituiti nel proprio account. Tutto bello ma ciò ha portato delle conseguenze per Epic Games. La celebre azienda ha abbassato i costi dei V-Bucks in quanto l’acquisto non passa più da Apple e Google nella versione Mobile ma direttamente per Epic Games. Inutile dirvi che la decisione in questione, la quale favorisce indubbiamente gli spendaccioni di Fortnite, ha portato Google e Apple a rimuovere il gioco dai rispettivi Store. Fortnite ... Leggi su gamerbrain

