Flavio Briatore: "Movida? Meglio se controllata, ma il numero dei contagi ci dice che non ha provocato danni" (Di venerdì 14 agosto 2020) “La discoteca classica, quella al chiuso, è un morto che non si risveglierà più. Perché anche il divertimento si dovrà adeguare alla nuova vita che ci aspetta”. Ne è certo Flavio Briatore che racconta in un’intervista a La Stampa come anche il suo Billionaire di Porto Cervo abbia dovuto trasformarsi da discoteca a dinner club, nel rispetto delle regole di distanziamento imposte dal Covid.“Ci sono molti italiani, ma ovviamente il numero delle presenze è molto ridotto. Siamo a meno del 50%, ma noi abbiamo scelto di aprire per tutelare il brand del turismo italiano e per il buon nome della Sardegna. Se avessimo considerato solo i conti sarebbe stato bene tenere tutto chiuso. La gente è terrorizzata, ancora non si sente sicura a viaggiare”Ma i turisti che ... Leggi su huffingtonpost

