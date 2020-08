Allan-Everton, ci siamo: ecco le cifre dell’offerta, manca solo un ultimo rilancio (Di venerdì 14 agosto 2020) manca sempre meno a Napoli ed Everton per trovare l'intesa per il trasferimento in Premier League di Allan. Leggi su tuttonapoli

StraNotizie : Napoli, ritiro a Castel di Sangro dal 24 agosto. L'Everton spinge per Allan - SportRepubblica : Napoli, ritiro a Castel di Sangro dal 24 agosto. L'Everton spinge per Allan - 17su24 : #noinonsappiamounamazza i sessanta milioni per Allan ce li da l’@Everton ma non solo per lui bufala? @Nai1926_ - Davide1926___ : RT @napoli_report: #Allan è vicino all’#Everton, l’offerta è di € 25M + 5 di bonus. Per #Maksimovic siamo ancora più vicini alla chiusura,… - FrancoMater2 : Quindi se fosse vero: cedi #Allan, ok. Però poi ti privi di 2 centrali nello stesso tempo. E rimarresti solo con… -