Stallo totale tra Juve e Milik | ADL chiede 50 milioni e persiste il ' no' di Bernardeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla caccia al nove per la Juventus e spiega che la trattativa tra bianconeri e Napoli non decolla. Aurelio De Laurentiis valuta la punta polacca, ...

Milik-JUve, Tuttosport: non è da escludere un ripensamento in extremis di Bernardeschi sulla destinazione Napoli

Ma il mercato è lungo e Tuttosport fa sapere che l'ex Fiorentina, che è un pallino di Gattuso, potrebbe anche cambiare idea e alla fine decidere di trasferirsi al Napoli. A quel punto, strada in disce ...

