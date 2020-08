Ripone la pistola e parte un colpo: nonno ferisce alla testa nipote di 7 anni (Di giovedì 13 agosto 2020) Incidente in zona Fidene a Roma: un bambino di 7 anni è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla testa mentre era a casa del nonno. Il bimbo è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sembra che a sparare sia stato il nonno di 76 anni: sarebbe partito un colpo mentre Riponeva la pistola, regolarmente detenuta. In casa era presente anche il papà del bambino: dopo avere ha sentito uno sparo, ha raggiunto il figlio e lo ha trovato a terra ferito. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

