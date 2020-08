Raffaele Cantone ricoverato in ospedale dopo un malore (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Procuratore di Perugia Raffaele Cantone ricoverato in ospedale a Napoli dopo un malore. Le sue condizioni sono buone. Raffaele Cantone ricoverato a Napoli dopo un malore accusato nella serata di martedì. Il Procuratore di Perugia si trovava insieme con la sua famiglia in vacanza al Circeo quando si è sentito poco bene Raffaele Cantone ricoverato al Cardarelli di Napoli dopo un malore In seguito ai primi accertamenti effettuati presso l’ospedale di Fondi, Cantone è stato trasferito al Cardarelli di Napoli. Stando a quanto emerso fino a questo ... Leggi su newsmondo

