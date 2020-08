Lazio, Immobile: “Ho più fame di prima, voglio restare nella storia. David Silva? Vi dico la mia” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il futuro di Ciro Immobile ha i colori della Lazio.Goleador d'Europa, capocannoniere della Serie A e protagonista della conquista della qualificazione in Champions League della Lazio. Tanti i traguardi raggiunti, in questa stagione, dal bomber biancoceleste. “La Scarpa d’Oro è una soddisfazione incredibile, dietro c'è tutto il lavoro personale, di squadra e dello staff. Poi rileggere tutti i nomi che l'hanno vinto ultimamente fa venire ancora di più la pelle d'oca”. A dirlo è proprio Ciro Immobile, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, dopo avere ricevuto l'ennesimo riconoscimento stagionale, questa volta conferitogli dal suo Comune, Torre Annunziata.“Sono migliorato - continua Immobile - di testa, tra i 28 e i 32 anni gli ... Leggi su mediagol

SkySport : Lazio, Immobile: 'Firmo per altri 4 anni e supero Piola' - DiMarzio : #Lazio, l'annuncio di #Immobile - Mediagol : #Lazio, #Immobile: “Ho più fame di prima, voglio restare nella storia. David Silva? Vi dico la mia” - Mediagol : #Lazio, Immobile: 'Ho più fame di prima, voglio restare nella storia. David Silva? Vi dico la mia' - infoitsport : Lazio, Immobile: «Rinnovo vicino, qui fino a fine carriera! Scudetto? Ci rirproveremo!» -