Frantic: quel dettaglio sul passaporto, un errore o uno scherzo di Polanski? (Di giovedì 13 agosto 2020) Durante una scena di Frantic, sullo schermo, appare un peculiare dettaglio relativo alla foto segnaletica del passaporto di Sondra Walker. Durante una scena di Frantic appare sullo schermo un dettaglio relativo alla foto segnaletica del passaporto di Sondra Walker: nella sua fotografia l'attrice ha un enorme sorriso da orecchio a orecchio; questo è piuttosto insolito visto che solitamente i passaporti non utilizzavano foto di persone sorridenti. Nel 1991, ben tre anni dopo l'uscita di questo film, il governo degli Stati Uniti ha permesso alle persone di sorridere nelle fotografie utilizzate per i passaporti, ma i soggetti non potevano mostrare i denti. Forse Polanski lo ha fatto per scherzo o per vedere se qualcuno avrebbe notato questo peculiare ... Leggi su movieplayer

Frantic, stasera su Rete 4 il film di Roman Polanski con Harrison Ford

Stasera su Rete 4 alle 21:27 va in onda il film ad alta tensione Frantic, un giallo hitchcockiano diretto da Roman Polanski con Harrison Ford. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 13/08/2020 Frantic va in ond ...

