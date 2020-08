Bimbo ferito dal nonno, la disperazione della mamma: “E’ morto?” (Di giovedì 13 agosto 2020) Le ore di attesa, la speranza, la paura davanti alla porta della sala operatoria di neurochirurgia. All’ospedale Umberto I oggi pomeriggio la mamma del Bimbo ferito dalla Glock del nonno nell’appartamento in zona Fidene stringe forte tra le braccia l’altra figlia mentre è chiaro che per il più grande, sottoposto a un delicato intervento alla testa, non c’è ormai più speranza. Lascia la piccola solo un attimo, per non farle sentire cosa dicono i medici nel corridoio. “E’ morto? E’ morto?” chiede disperata. Del figlio, 7 anni ancora da compiere, è stata appena dichiarata la morte cerebrale mentre la polizia accompagna nello stesso ospedale anche il papà e il nonno, gli unici presenti in casa ... Leggi su meteoweb.eu

GianfrancoGasb1 : RT @omykamal: Le armi. Le armi, al di là del legittimo porto d'armi, sono un male di cui dovremmo fare a meno. Perché queste notizie non so… - omykamal : Le armi. Le armi, al di là del legittimo porto d'armi, sono un male di cui dovremmo fare a meno. Perché queste noti… - Mustapha1508 : #Roma, bimbo di 6 anni colpito da un proiettile sparato dal nonno: dichiarata la morte cerebrale ????????????????????… - lacittanews : E’ stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo di 6 anni ferito questa mattina alla testa da un colpo di pisto… - CorriereCitta : Bimbo ferito alla testa da un colpo sparato dal nonno: operato alla testa, è gravissimo, ma non è morte celebrale -