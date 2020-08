Un positivo al Barcellona: nessun contatto con la rosa di Champions (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una positività al Covid-19 anche in casa Barcellona. I blaugrana hanno annunciato infatti un caso positivo, ma non tra i giocatori che stanno disputando la Champions. “A seguito dei test PCR condotti questo martedì pomeriggio sul gruppo di nove giocatori che dovrebbero iniziare la preseason oggi, uno di loro è risultato positivo al COVID-19. Il … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

