UFFICIALE – Monza, arriva Donati: accordo fino al 2023 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Monza, altro colpo in arrivo per i brianzoli: Giulio Donati ha firmato un accordo fino al 2023. Il comunicato del club Il Monza, tramite un comunicato, ha ufficializzato l’arrivo di Giulio Donati. Ecco la nota del club brianzolo: «Dopo i colpi a centrocampo e in attacco, il Monza accoglie un grande rinforzo anche in difesa: ecco Giulio Donati, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2023. Nato il 5 febbraio 1990 a Pietrasanta (Lucca), il terzino toscano ha giocato due stagioni nella Primavera dell’Inter, prima di debuttare in serie A a 20 anni col Lecce. Poi le esperienze in B con Padova e Grosseto, e l’avventura in Germania: dall’estate 2013 al gennaio ... Leggi su calcionews24

ItaSportPress : Ufficiale - Monza, ecco Giulio Donati per la difesa - - Mr9_88 : RT @DiMarzio: Nuovo colpo del #Monza: ufficiale l'arrivo di #Donati - DiMarzio : Nuovo colpo del #Monza: ufficiale l'arrivo di #Donati - ndl00 : Ufficiale, #Donati ha firmato con il #Monza fino al 2023! - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Monza, Donati nuovo acquisto per la difesa. Ha firmato fino al 2023 -