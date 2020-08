Ufficiale: Como, rinnova Gabrielloni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Como ha reso noto di aver prolungato il contratto dell’attaccante classe 1994 Alessandro Gabrielloni, fino al 2022. La punta, con i Lariani dal 2018, vanta 32 gol in 69 presenze e ha commentato così il rinnovo, come si legge nel comunicato Ufficiale: “Sono molto felice, sin dal primo giorno mi sono trovato benissimo qui con compagni e tifosi. È davvero bello poter continuare il percorso insieme e adesso non vedo l’ora di poter tornare a giocare, il campo mi manca molto. Qui ormai mi sento a casa e non posso che essere contento di questo rinnovo, grazie al mister e al direttore per la fiducia”. Fonte: sito Ufficiale Como L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Como Calcio, priorità zero infortuni in estate

Il Como è in ritiro ad Arona da due giorni e sta svolgendo prevalentemente lavoro fisico, con test atletici e ripetute varie. È probabilmente il ritiro più tranquillo da quarant’anni a questa parte, b ...

