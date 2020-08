Tutti i guai di papa Francesco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Pontefice ha tre fronti aperti: la politica estera, gli scandali finanziari, la gestione della crisi economica del Vaticano. Così cresce l'insofferenza per posizioni che dividono le alte gerarchie e, soprattutto, disorientano la Chiesa.«Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'Abisso e una gran catena in mano». Così sta scritto nell'Apocalisse (20) e osservando gli ultimi travagli economici e morali del Vaticano e talune scelte di Jorge Mario Bergoglio c'è più di un cardinale che teme una rinnovata attualità della profezia del «mille non più mille». Ora che il papa emerito Benedetto XVI ha gravissimi problemi di salute, gli ultimi richiami alla tradizione potrebbero andare dispersi, ma anche tra i porporati progressisti c'è chi comincia a interrogarsi; l'ossessiva attenzione ... Leggi su panorama

Quindici milioni di italiani, cioè il 30-40 per cento degli adulti. Tanti sono i nostri connazionali con la pressione alta, un problema che ogni anno provoca 280mila morti solo nel nostro Paese: lo ha ...

Lo scontro adesso è dichiarato, frontale e definitivo: il solco che separa una bella parte dei giocatori della Nba e Donald Trump non è più colmabile. «Lì ci sono alcune persone molto cattive e stupid ...

