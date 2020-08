Roma, Pastore: "Ho combattuto con il dolore per tutto l'anno. Ora il recupero" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma - Javier Pastore ieri pomeriggio è stato operato all'anca. L'intervento in artroscopia è stato effettuato dal dottor Marc Tey, nella clinica Tres Torres a Barcellona. L'operazione prevedeva la ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Roma, Pastore: “Ho combattuto con il dolore per tutto l’anno. Ora il recupero”: L'argentino ieri si è operato all'… - corgiallorosso : Instagram, #Pastore dopo l’operazione: “Concentrato per tornare al meglio. Forza Roma” - ilRomanistaweb : ?? Pastore: 'L'intervento è andato bene, ho combattuto tutto l'anno con questo problema. Ho cercato di aspettare il… - sportli26181512 : Pastore: 'Intervento all'anca ok, ora lavoro per il prossimo campionato. Forza Roma': Pastore: 'Intervento all'anca… - zazoomblog : Roma Pastore fiducioso: “Intervento all’anca riuscito recupererò in fretta” - #Pastore #fiducioso: #“Intervento -