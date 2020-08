Pordenone-Frosinone, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono state rese note le formazioni di Pordenone-Frosinone, semifinale di ritorno valida per la semifinale dei playoff di Serie B. Queste le scelte di Nesta e Tesser: Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Ciurria, Bocalon. All: Tesser Frosinone (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Maiello, Haas, Rohden, Beghetto; Novakovich, Ciano. All: Nesta Foto: profilo twitter Nesta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

