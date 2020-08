Pensionati esteri che tornano al Sud: istruzioni e chiarimenti sulla Flat Tax 7% (Di mercoledì 12 agosto 2020) Versamento in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, per i Pensionati esteri che si trasferiscono in una delle regioni del Mezzogiorno, avvalendosi dell’imposta agevolata del 7%. A tal fine è stato istituito il codice tributo “1899”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Pensionati esteri NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR”, da indicare in fase di versamento. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento. A specificarlo è l’Agenzia ... Leggi su leggioggi

Versamento in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, per i pensionati esteri che si trasferiscono in una delle regioni del Mezzogiorno, av ...