MotoGp, Dovizioso tiene i piedi per terra: “l’unico obiettivo in Austria sarà ritrovare il feeling con la Ducati” (Di mercoledì 12 agosto 2020) A pochi giorni dal GP della Repubblica Ceca, il Ducati Team è pronto a ritornare in pista questo fine settimana per il Gran Premio d’Austria, che si disputerà sullo spettacolare tracciato del Red Bull Ring. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesSarà un’occasione per Andrea Dovizioso per riscattare le deludenti prestazioni degli ultimi Gran Premi, dove il forlivese ha palesato numerosi problemi: “il GP della Repubblica Ceca ha dimostrato a tutti quanto sia difficile fare pronostici quest’anno” le parole del Dovi al sito ufficiale Ducati. “Ogni gara ha una storia diversa dall’altra e quindi, anche se Ducati ha ottenuto quattro successi al Red Bull Ring negli ultimi quattro anni, adesso dobbiamo solo pensare che la nostra priorità è ritrovare il ... Leggi su sportfair

