Morto Konrad Steffen, caduto in un crepaccio. Era impegnato in una delle sue ricerche (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lo scienziato svizzero Konrad Steffen è Morto in un incidente in Groenlandia. Il ricercatore svizzero, 68 anni, era stimato tra i maggiori studiosi del cambiamento climatico che, con le sue ricerche aveva puntato a sensibilizzare i grandi del pianeta su quanto stava accadendo al clima della Terra. Direttore dell’Istituto federale per la ricerca sulla foresta, la neve e il paesaggio (WSL), Steffen è rimasto ucciso in un incidente proprio mentre si trovava nella stazione meteorologica, conosciuta come campo svizzero, fra i ghiacci della Groenlandia che stanno cedendo sotto il peso dei rialzi delle temperature. Steffen è infatti caduto in un crepaccio a circa 100 metri dal campo a causa del cedimento del ... Leggi su caffeinamagazine

