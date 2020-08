“Mi fermo e mi ritiro dal calcio giocato”: Lichtsteiner saluta le scene calcistiche (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo un ventennio passato tra i professionisti , l’ex terzino di Lazio e Juventus (in Italia) Stephan Lichtsteiner annuncia il ritiro dalle scene calcistiche. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato dopo un mese passato senza squadra, essendosi svincolato dall’ultima esperienza all’Augsburg in Germania. Lichtsteiner, 36 anni, ha in bacheca 7 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Stephan Lichtsteiner lascia il calcio giocato Stephan Lichtsteiner retires from active play https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/5CHNPk9tol — nationalteams SFVASF (@SFV ASF) August 12, 2020 Foto: Arsenal Sito Ufficiale L'articolo “Mi fermo e mi ritiro dal ... Leggi su alfredopedulla

