Iren Ambiente perfeziona acquisizione dell’80% di I.Blu (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Iren Ambiente, società del Gruppo Iren, ha perfezionato l’acquisizione dell’80% di I.Blu da Idealservice, società operante nei servizi ambientali e di facility management, che mantiene una quota minoritaria del 20%. Il corrispettivo è pari a 16 milioni di euro che, tenuto conto dell’indebitamento finanziario netto di I.Blu pari a 26 milioni di euro nel 2019, corrisponde ad un Enterprise Value di 47 milioni di euro. Con questa operazione, Iren diventa leader in Italia nella selezione delle plastiche Corepla e nel trattamento del plasmix. La societa` I.Blu infatti opera nel mercato del recupero delle plastiche attraverso i due impianti CSS (Centri di Selezione Secondaria) di San Giorgio di Nogaro (Friuli Venezia Giulia) e ... Leggi su quifinanza

gruppoiren : #12agosto Iren attraverso la BU Ambiente perfeziona l’acquisto dell’80% di IBLU. L’operazione consente a Iren di di… - ComuneVolpiano : Iren, un bando premia i progetti dei giovani per un futuro sostenibile -