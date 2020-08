Il consigliere piemontese Diego Sarno (Pd) dà la ‘colpa’ alla fidanzata per il bonus Covid (Di mercoledì 12 agosto 2020) Da quando è esplosa la bolla del bonus Covid richiesto da deputati e consiglieri (comunali e regionali) molti dei politici coinvolti hanno fatto mea culpa, giustificando il motivo di quella richiesta (come lecito, vista l’assenza di paletti nella norma). C’è chi ha dato la responsabilità ai commercialisti e chi ha detto di aver inoltrato la richiesta per mettere in evidenza quanto quella legge fosse fallace. Infine c’è chi, come Diego Sarno, dice che la ‘colpa’ è della fidanzata. LEGGI ANCHE > Ubaldo Bocci dice di aver preso i 600 euro di bonus per dimostrare che la legge era scritta male VIDEO Si tratta di un consigliere piemontese eletto con il Partito ... Leggi su giornalettismo

