Hong Kong, libero su cauzione il magnate dei media pro-democrazia Jimmy Lai: incoraggia i suoi a «combattere» (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’arresto non ha scoraggiato Jimmy Lai, il magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong. Nella visita fatta alla newsroom dell’Apple Daily, il tabloid da lui fondato e in prima linea nel sostegno alle proteste, Lai ha sollecitato i suoi giornalisti a «continuare a combattere». «Combattiamo, combattiamo», ha detto il giornalista e attivista nel suo intervento trasmesso in diretta su Facebook. «Grazie a tutti voi. Abbiamo il sostegno del popolo di Hong Kong. Non possiamo deluderlo». Lai era stato arrestato lo scorso lunedì 10 agosto – insieme ad altre 9 persone, tra cui suo figlio e l’attivista Agnes Chow – sulla scia della nuova legge ... Leggi su open.online

