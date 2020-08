Dwayne Johnson si conferma l'attore più pagato del 2020: svelata la top 10 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo il primato del 2019, Dwayne Johnson domina anche la classifica del 2020: è lui l'attore più pagato, seguito da Ryan Reynolds che si ferma al secondo posto della top 10. Per il secondo anno consecutivo, Dwayne Johnson occupa il primo posto nella classifica dei 10 attori più pagati nel 2020 seguito nella classifica da Ryan Reynolds e Mark Wahlberg. Dwayne Johnson Ryan Reynolds Mark Wahlberg Ben Affleck Vin Diesel Akshay Kumar Lin-Manuel Miranda Will Smith Adam Sandler Jackie Chan The Rock ha infatti incassato 87,5 milioni di dollari, superando l'interprete di Deadpoolche si è dovuto "accontentare" di 71,5 milioni di dollari. A rendere noti questi dati ... Leggi su movieplayer

