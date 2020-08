Classifica marcatori Europa League 2019/2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) : chi succederà a Olivier Giroud come bomber del secondo torneo d’Europa? Conclusa la Fase a gironi, l’Europa League 2019/2020 prosegue con la Fase ad eliminazione diretta. : a livello individuale è partita anche la sfida fra i migliori bomber del torneo, che si daranno battaglia per succedere sul trono all’attaccante del Chelsea Olivier Giroud, che nella scorsa stagione si impose come capocannoniere con 11 gol, precedendo Luka Jovic del Borussia Mönchengladbach. Bruno Fernandes, passato a gennaio al Manchester United, a suon di rigori trasformati ha staccato in vetta con 7 reti Kamada dell’Eintracht Francoforte, Sporar, passato dallo Slovan Bratislava allo Sporting, Diogo Jota del Wolves e Alfredo Morelos dei Rangers di Glasgow, questi ultimi tutti con 6 goal ... Leggi su calcionews24

