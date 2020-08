Atalanta, Luca Marelli non ci sta: “Basta parlare di doping, tifare contro è assurdo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Brevi su Atalanta-Psg: “Spiace ma il PSG è più forte; Thiago Silva farebbe comodo a 20 squadre di Serie A; fisicamente Atalanta crollata nel secondo tempo (la finiamo con le sciocchezze sul doping?); tifare contro società italiane lo trovo assurdo. Ciao”. Questo il commento su twitter dell’ex arbitro Luca Marelli al termine di Atalanta-Psg, match valevole per i quarti di finale della Champions League 2019/2020 terminato con il punteggio di 2-1 in favore dei parigini, risultato maturato nei minuti finali. Brevi su #AtalantaPSG:-spiace ma il PSG è più forte;-Thiago Silva farebbe comodo a 20 squadre di Serie A;-fisicamente Atalanta crollata nel secondo tempo (la ... Leggi su sportface

