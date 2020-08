Ad Ostia la nuova spiaggia libera SPQR (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nasce sul litorale di Roma la spiaggia libera SPQR, che sarà gratuitamente a disposizione di cittadini e turisti. La nuova spiaggia libera a Ostia nasce dopo i lavori di demolizione e riqualificazione dell’ex stabilimento “L’Arca” avviati dall’Amministrazione a marzo scorso. Concluso l’iter di conversione da concessione demaniale a spiaggia libera, nell’area sono stati installati tutti i servizi che sono già presenti nelle altre spiagge libere del litorale romano: sono state posizionate nuove passerelle, restaurati gli ombrai storici, ripristinato l’impianto idrico e posizionate fontanelle e docce. Inoltre, sono stati realizzati percorsi pedonali, scivoli per rendere la ... Leggi su laprimapagina

