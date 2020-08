Valencia, due giocatori positivi al Covid-19: il comunicato (Di martedì 11 agosto 2020) La squadra di Valencia comunica di due casi di giocatori positivi al Covid-19 stando ai tamponi effettuati lunedì mattina. Un’annata particolare per i Chotos Annata molto particolare quella del Valencia. Da poco concluso il campionato hanno chiuso in 9° posizione perdendo il posto qualsiasi tipo di competizione europea. Con il Real Madrid che ha vinto … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Valencia, test prima del ritiro: in due sono positivi ?? - SkySport : Valencia, due tesserati positivi al coronavirus. Le ultime news - IlmsgitSport : Valencia, altri due membri del gruppo squadra trovati positivi - ilmessaggeroit : Valencia, altri due membri del gruppo squadra trovati positivi - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Coronavirus, test nel #Valencia: trovati due positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Valencia due

Corriere dello Sport

Due casi positivi al Covid nel Valencia: lo ha comunicato il club spagnolo in merito ai test sierologici e ai tamponi previsti per l’imminente preseason Il Valencia è alle prese con il Coronavirus. Su ...Dopo i due casi dell’Atletico Madrid anche il Valencia è alle prese con due positivi al Coronavirus. I tesserati, comunica il club spagnolo, sono stati messi in isolamento. Di tre giorni fa la notizia ...