Sturridge, voglia di Premier League: «Credo di poter dare ancora molto» (Di martedì 11 agosto 2020) Daniel Sturridge ha espresso ai microfoni di Sky Sports il proprio desiderio di ritornare a giocare in Premier League Daniel Sturridge, ex giocatore del Liverpool, vuole ritornare a giocare in Premier League dopo l’esperienza al Trabzonspor. Ecco le sue dichiarazione rilasciate a Sky Sports: «Credo di poter dare ancora molto alla Premier League che è la mia prima scelta. Credo di non aver terminato il mio lavoro, per questo vorrei tornare. Sono aperto a giocare anche in altri campionati, ma tornare in Inghilterra e dare il mio massimo sarebbe il massimo per me». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sturridge, voglia di Premier League: «Credo di poter dare ancora molto»

