Robin Williams non si dimentica (Di martedì 11 agosto 2020) L'11 agosto del 2014 Robin Williams fu ritrovato morto dai vigili del fuoco nella sua casa di Paradise Cay, California. La polizia dichiarò che l'attore si era tolto la vita impiccandosi con una cintura, fissata alla maniglia della porta della sua stanza da letto. Anche il presidente degli Stati U Leggi su ilfoglio

