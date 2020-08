QAnon, la teoria cospirazionista di destra che si sta diffondendo inosservata in Italia (Di martedì 11 agosto 2020) È nata negli Stati Uniti ma sta mettendo progressivamente radici in diversi paesi del mondo, inclusa l’Italia. La teoria cospirazionista di destra QAnon grazie ai social network si sta diffondendo rapidamente in molti paesi europei – tra cui Italia, Germania, Polonia, Paesi Bassi e Regno Unito – dove, stando a un’inchiesta pubblicata sul Guardian, conta centinaia di gruppi e pagine Facebook dedicate. Nonostante ciò, il fenomeno in Europa sembra passare del tutto inosservato. Ma cos’è esattamente questo movimento e come è nato? Cos’è QAnon e com’è nata QAnon nasce negli Usa ad ottobre del 2017, con i post di un utente anonimo di 4Chan noto come Q. ... Leggi su tpi

