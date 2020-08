Napoli, uccide per motivi di viabilità e fugge a Roma: preso in area di servizio (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLo hanno bloccato in un’area di servizio di Frignano, nel Casertano, mentre da Roma tornata a Giugliano per rifornirsi di soldi e vestiti. Paolo Di Nardo, 36 anni, ha poi confessato agli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato di Giugliano di aver sparato contro Carmine Fammiano, 41 anni, tre colpi d’arma da fuoco in seguito a una lite per motivi di viabilità. Uno dei proiettili ha però reciso l’arteria femorale di Fammiano morto dissanguato lo scorso 7 agosto mentre si recava in ospedale. Dal giorno dell’omicidio, l’uomo, che era già stato identificato dagli investigatori della Procura di Napoli Nord, aveva trovato rifugio a Roma. Interrogato dai pm dopo essere ... Leggi su anteprima24

