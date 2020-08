Meteo Italia verso ondata di calore impressionante, anche oltre i 45°C (Di martedì 11 agosto 2020) Meteo estremo verso l’Italia nuovamente, con l’ondata di calore che par prenderà potenza inaudita. Gli ultimi aggiornamenti degli elaboratori prospettano picchi termici da record per Sardegna e Sicilia. In questo approfondimento osserveremo i valori massimi del periodo di previsione di tutti i comuni d’Italia. Spiccano vari comuni della Sardegna con valori incredibilmente elevati; leggiamo anche temperature sopra i 45°C. Nell’elenco di località che ci viene proposto ci sono in prevalenza comuni della Sardegna e della Sicilia, tutti con estremi termici sopra i 42°C. Attendiamo di avere conferma di un tale estremo, che specie nelle zone coinvolte, costituirebbe una situazione Meteo estrema, da ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo ITALIA: WEEKEND di FERRAGOSTO, ci Sono Interessanti Novità! Ecco cosa dice l'ULTIMO AGGIORNAMENTO iLMeteo.it Meteo Italia verso ondata di calore impressionante, anche oltre i 45°C

Meteo: ANTICICLONE INGANNEVOLE, non solo CALDO ma ANCHE FORTI TEMPORALI entro SERA. Ecco dove

SITUAZIONE. Un campo di alta pressione si è impadronito delle latitudini mediterranee e di gran parte dell'Europa centrale fino alla Scandinavia, inglobando anche l'Italia e dando luogo a condizioni d ...

