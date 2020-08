Lourdes, fulmine sulla funicolare: 14 feriti di cui 2 in modo grave (Di martedì 11 agosto 2020) Un fulmine si è abbattuto su una funicolare a Lourdes: diversi passeggeri a bordo hanno riportato ferite lievi. Due, invece, feriti in modo grave Paura a Lourdes, a bordo della funicolare che collega la rinomata meta di pellegrinaggio, con la grotta delle apparizioni, al Pic du Jer. Qui, un fulmine si è abbattuto sul mezzo causando la caduta dei passeggeri a bordo. 14 i feriti calcolati, la maggior parte in modo lieve, tranne una coppia di 50enni che, in seguito alla caduta e al caos generatosi, hanno riportato gravi ferite. Per questo motivo sono stati immediatamente soccorsi e portati in un vicino nosocomio In questo momento, le ... Leggi su zon

