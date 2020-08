La Cina deve pagare il conto (Di martedì 11 agosto 2020) Più il tempo passa e più appare evidente che questa vicenda del Covid-19 ha dei risvolti francamente, inquietanti perché a distanza di mesi dal suo avvento, non esiste una chiarezza definitiva. Mi spiego: non solo la storia dell’inizio di questo virus è soggetta a diverse interpretazioni, ma di sicuro il comportamento delle autorità cinesi è stato quantomeno omissivo e questo ha amplificato i danni nel mondo, soprattutto dove il virus è arrivato prima, ed in Occidente è toccato proprio all’Italia, al Nord d’Italia.Da questa tragedia esce una gerarchia del mondo diversa, la Cina è diventata la prima economia mondiale, mettendo in ginocchio l’Europa e soprattutto gli Stati Uniti. Una situazione incredibile che lascia sgomenti rispetto al futuro e ha lasciato milioni di persone senza ... Leggi su huffingtonpost

Lucaarggh : RT @gianmicalessin: Hong Kong la vergogna di un’Europa sempre pronta a ergersi a paladina dei diritti umani, ma timida ed esitante quando d… - HuffPostItalia : La Cina deve pagare il conto - raicio : RT @gianmicalessin: Hong Kong la vergogna di un’Europa sempre pronta a ergersi a paladina dei diritti umani, ma timida ed esitante quando d… - spinassunta : RT @gianmicalessin: Hong Kong la vergogna di un’Europa sempre pronta a ergersi a paladina dei diritti umani, ma timida ed esitante quando d… - bepin69 : RT @gianmicalessin: Hong Kong la vergogna di un’Europa sempre pronta a ergersi a paladina dei diritti umani, ma timida ed esitante quando d… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina deve La Cina deve pagare il conto L'HuffPost Indici di Borsa in rialzo, apertura tonica per l’Europa sulla scia dell’Asia

Partenza al rialzo per gli indici europei, che risentono della chiusura positiva dell’Asia ad eccezione della Cina. Le tensioni con gli Stati Uniti pesano infatti sulla Borsa di Shanghai, mentre il re ...

Dati alla mano è la Cina che sta tenendo in vita gli Stati Uniti

Nell'ultimo articolo su questo giornale vi dimostravamo come, dati alla mano, il Nord Italia è oggi tenuto in vita dalla Cina. In quell'occasione ci eravamo lasciati con un punto interrogativo in atte ...

Partenza al rialzo per gli indici europei, che risentono della chiusura positiva dell’Asia ad eccezione della Cina. Le tensioni con gli Stati Uniti pesano infatti sulla Borsa di Shanghai, mentre il re ...Nell'ultimo articolo su questo giornale vi dimostravamo come, dati alla mano, il Nord Italia è oggi tenuto in vita dalla Cina. In quell'occasione ci eravamo lasciati con un punto interrogativo in atte ...