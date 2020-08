Il Castello delle Cerimonie in quarantena: stop a eventi e riprese per 14 giorni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Castello delle Cerimonie chiuso in via cautelativa per due settimane: questa la decisione presa dalla Regione Campania dopo i casi di positività al COVID-19 registrati nel comune di Sant'Antonio Abate che hanno visto l'istituzione di una mini Zona Rossa. Con l'ordinanza n. 67 dell'11 agosto 2020, il Governatore Vincenzo De Luca ha infatti stabilito che il Grand Hotel La Sonrisa, meglio noto ai telespettatori di Real Time come Il Castello delle Cerimonie, e l'Hotel Villa Palmentiello restino chiusi fino al 25 agosto. pubblicato su TVBlog.it 12 agosto 2020 00:50. Leggi su blogo

repubblica : Coronavirus, chiusa 'la Sonrisa'. Positivo un dipendente del Castello delle cerimonie: 'Eseguiti 72 tamponi' - fanpage : Positivo al #coronavirus un dipendente di 55 anni, il sindaco di Sant'Antonio Abate chiude in via precauzionale La… - Open_gol : Chiuso per Coronavirus il Castello del “Boss delle Cerimonie”: positive 3 persone dello staff - toysblogit : Il Castello delle Cerimonie in quarantena: stop a eventi e riprese per 15 giorni - PillaPaladini : RT @Paroledipaola: @VincenzoDeLuca Nel 'Castello delle cerimonie' si è decisamente festeggiato troppo... -