Elisabetta II «lascerà il trono entro un anno, ma il principe Carlo non diventerà re» (Di martedì 11 agosto 2020) Queen Elizabeth sarebbe sul punto di andare in pensione. Buckingham Palace ha negato più volte l’indiscrezione, ma le voci si rincorrono da mesi. Prima c’è stato l’autorevole biografo reale Andrew Morton, secondo il quale, causa coronavirus, «il regno di Elisabetta II è finito». Morton è convinto che il Covid «non scomparirà in pochi mesi», quindi non vede come la sovrana novantaquattrenne possa riprendere il suo lavoro: «È la brutale verità, sarebbe troppo rischioso». La pensa così – come rivela il nuovo documentario di Channel 5 The Queen and Charles – Mother and Son, un’altra autorevole fonte: la biografa reale Angela Levin. Anche lei convinta che a 95 anni la sovrana andrà in pensione, «facendo spazio al figlio Carlo». Leggi su vanityfair

