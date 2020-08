De Laurentiis ha ribadito a Gattuso che occorre tagliare il monte ingaggi (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente De Laurentiis è stato chiaro, ieri, con Gattuso: la mancanza della Champions costringerà il Napoli a tagliare gli ingaggi, anche se non di molto. Lo scrive il Mattino. “Con Gattuso si è tornati a parlare della lista dei partenti. De Laurentiis ha ribadito che la mancanza della Champions costringe il Napoli a ridurre il monte ingaggi. Non di tanto, ma un taglio dovrà avvenire. Tenendo conto in ogni caso che va allestita una squadra che il prossimo anno dovrà avere come obiettivo il ritorno nella Coppa che conta davvero. Anche questo punto non è da prendere sotto gamba: i programmi e le ambizioni del club coincidono con le sue. E Ringhio accetta la sfida: resta per riportare il ... Leggi su ilnapolista

