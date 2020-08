"Dava ai suoi ragazzi i vestiti degli immigrati". Sindaco sotto inchiesta (Di martedì 11 agosto 2020) Gabriele Laganà Chiuse le indagini sul centro di accoglienza di Varapodio. Oltre al Sindaco sono indagate altre 5 persone, tra cui due funzionari della Prefettura di Reggio Calabria Guadagno illeciti volti anche al consolidamento dei rapporti personali e professionali al rafforzamento dell’influenza politica nel territorio sarebbero gravitati attorno al centro di accoglienza per migranti di Varapodio, nel Reggino, situato nell'ex agriturismo "Villa Cristina". Il tutto con grave danno ai principi del buon andamento, imparzialità, legalità e trasparenza della Pubblica amministrazione. Almeno queste sono le accuse mosse dalla procura di Palmi che, con l’inchiesta denominata "Cara accoglienza" avrebbe fatto emergere una gestione costosa e poco trasparente del centro di accoglienza. L'indagine, condotta dai ... Leggi su ilgiornale

